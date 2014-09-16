ООН: Число жертв на Донбасі перевищило 3100 людей
08:39, 16 вересня 2014Політика
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За даними ООН, з початку конфлікту на Сході України в результаті бойових дій загинули понад 3,1 тисяч людей.
REUTERS
Про це йдеться у звіті УКГП, який цитує ZN.UA.
"У східній Україні станом на 11 вересня 3171 загинули (у тому числі не менше 27 дітей) і 8061 отримали поранення (у тому числі не менше 56 дітей) ", - йдеться у звіті.
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Повідомляється також про 262,9 тис. внутрішніх переселенців і 366,8 тис. втекли до сусідніх країн станом на 12 вересня.
Раніше в ООН визнавали, що реальне число переселенців набагато більше і може перевищувати 1 млн, так як багато внутрішні переселенці воліють не реєструватися.
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