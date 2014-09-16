За час "перемир'я" загинули 16 українських військових, 98 - поранені

Про це в ході брифінгу заявив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, передає РБК-Україна.

"З моменту оголошення взаємоузгодженого режиму припинення вогню позиції українських військових 296 раз були обстріляні російськими підрозділами і незаконними збройними формуваннями. В результаті обстрілу 16 військовослужбовців загинуло, 98 отримали поранення", - заявив Перебийніс.

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