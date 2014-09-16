За час "перемир'я" загинули 16 українських військових, 98 - поранені
16:43, 16 вересня 2014Політика
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З моменту оголошення режиму припинення вогню загинуло 16 українських військових і 98 поранено.
REUTERS
Про це в ході брифінгу заявив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, передає РБК-Україна.
"З моменту оголошення взаємоузгодженого режиму припинення вогню позиції українських військових 296 раз були обстріляні російськими підрозділами і незаконними збройними формуваннями. В результаті обстрілу 16 військовослужбовців загинуло, 98 отримали поранення", - заявив Перебийніс.
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