За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових
13:47, 16 вересня 2014Політика
2 0
За добу на Донбасі загинули 3 українських військових, ще 2 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Станом на 9.00 за минулу добу загинули троє, поранені 2 українських військовослужбовців", - сказав Андрій Лисенко.
Читайте такожПід Савур-Могилою і Іловайськом виявлені тіла 72 українських військових
Як повідомляв УНІАН, спікер інформцентру РНБО розповів, що за минулу добу з полону були звільнені 12 українських силовиків. "Після тривалих і напружених переговорів з терористами звільнив п'ятьох прикордонників, захоплених під час боїв під Новоазовськом 25 серпня, трьох військових збройних сил і четверо бійців Національної гвардії", - сказав Андрій Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter