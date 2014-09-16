За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Станом на 9.00 за минулу добу загинули троє, поранені 2 українських військовослужбовців", - сказав Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, спікер інформцентру РНБО розповів, що за минулу добу з полону були звільнені 12 українських силовиків. "Після тривалих і напружених переговорів з терористами звільнив п'ятьох прикордонників, захоплених під час боїв під Новоазовськом 25 серпня, трьох військових збройних сил і четверо бійців Національної гвардії", - сказав Андрій Лисенко.