У Луганську оголошено збір депутатів міськради

10:04, 17 вересня 2014
Політика
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Луганська міська рада скликає усіх депутатів на постійно діючу нараду.

Депутаты Луганского горсовета начнут собираться по понедельникам / фото twitter.com/100007182042214

Як повідомила прес-служба міської ради, нарада буде проводитися щопонеділка о 12.00 в кабінеті 201 міського виконавчого комітету по вулиці Коцюбинського, 14.

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Всього у міській раді Луганськаналічується 74 депутати.

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