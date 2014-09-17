У Луганську оголошено збір депутатів міськради
10:04, 17 вересня 2014Політика
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Луганська міська рада скликає усіх депутатів на постійно діючу нараду.
Депутати Луганської міськради почнуть збиратися по понеділках / фото twitter.com/100007182042214
Як повідомила прес-служба міської ради, нарада буде проводитися щопонеділка о 12.00 в кабінеті 201 міського виконавчого комітету по вулиці Коцюбинського, 14.
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Всього у міській раді Луганськаналічується 74 депутати.
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