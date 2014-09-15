Основним напрямком удару російських військ наприкінці серпня був Луганськ

Основним напрямком удару російських збройних сил наприкінці серпня був Луганськ. Але суспільство про це майже не знало, бо військові, які билися з ворогом, не мали часу писати, телефонувати чи ходити по ток-шоу, заявив мынстр оборони Валерій Гелетей, повідомляє сайт Міністерства оборони.

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"Події під Іловайськом - це горе для всієї держави і для мене особисто. Але сьогодні, коментуючи ці події, багато "спеціалістів" говорять про речі, які вони об’єктивно не могли знати", - підкреслив міністр.

"Іловайськ "почався" з блокування силами АТО Донецька. Ми вже знаходилися в частині міста Луганськ, наступним кроком мало стати повне звільнення від терористів Донецька, Луганська і Горлівки. Саме на цій стадії Путін зрозумів, що війна з тероризмом в Україні завершується, і ввів на територію нашої держави регулярні збройні сили Російської Федерації", - зазначив Валерій Гелетей.

За словами міністра оборони, відповідне рішення було ухвалене російським керівництвом 25 серпня в другій половині дня. "Саме тоді змінився формат війни. Від боротьби з терористами і представниками спецслужб Росії, фсб-шниками, "чеченцями", представниками різних російських ульрас-партій та рухів - до широкомасштабної з регулярними збройними силами Росії. Чи знали ми про Іловайськ? Так, ми знали. Але основним напрямком удару російських збройних сил був Луганськ. Суспільство про це майже не знало, бо військові, які билися з ворогом, не мали часу писати, телефонувати чи ходити по ток-шоу. Коли міномети більше 40-мм калібру під назвою «Тюльпан» розбивали усі перекриття 5-поверхових будівлі і розривалися в підвалі, шансів вижити не було. Але вони вижили, утримали і зупинили агресора, зупинили танковий наступ на Луганськ, зупинили реактивну артилерію, яка працювала", - наголосив Валерій Гелетей.

Глава оборонного відомства зауважив, що в контексті розмов про події в Іловайську слід розуміти, що в той час збройні сили протистояли повномасштабному наступу 6 батальйонно-тактичних груп, посилених з новітньою російською зброєю, реактивними системами залпового вогню "Смерч", "Ураган", "Град" і вже названими мінометами.

Він розповів, що особисто спілкувався з десятками людей, які вийшли з-під Іловайська. "Війна встановлює свої правила. Те, що там не було підрозділів збройних сил - неправда. Там були наші підрозділи, відповідні блокпости, була підтягнута реактивна система залпового вогню, в постійній бойовій готовності були літаки", - розповів міністр оборони.

Він повідомив, що саме російські десантники вийшли до українських військових з пропозицією про обмін полоненими, і саме від них пролунали слова про необхідність "зробити коридор", аби врятувати один одному життя.

"Спитайте ветеранів тієї ж Афганської війни - є такі випадки, коли ворогуючі сторони домовляються, бо кожен хоче жити. Так само була домовленість між російськими і українськими командирами на місцях. Наші військові вийшли з Іловайська без пострілів, адже у їхній колоні були російські десантники, яких домовилися відпустити після того, як пройдуть коридором. Але як тільки ця інформація дійшла до керівництва Генерального штабу збройних сил Росії, прийшла вказівка на розстріл цієї колони", - зауважив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Він наголосив, що з отриманням інформації про розстріл колони з мінометів, РСЗВ "Град" і "Смерч", реакція була миттєва.

"Ми підняли бойові літаки - 2 штурмовики Су-25 і два літаки МіГ-29. Пілоти йшли на смерть, адже за таких умов зберегти літак практично неможливо. Але вони розуміли, що якщо не піднімуться і не знищать ворожі позиції, шансів вийти не буде ні в кого з колони. Літаки виконували завдання на висоті 300 м над землею. Один літак у цій боротьбі ми втратили", - повідомив міністр оборони.

За словами глави оборонного відомства, вилучені у терористів та російських військових карти говорять про плани за 3 дні встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями.

"Ми мали втрати, але це зупинило агресію. Всього за ті дні під Іловайськом, Комсомольським, Новоазовськом, Луганськом, в боях за Луганський аеропорт і під Савур-Могилою у нас нараховується 181 загиблий", — зазначив Валерій Гелетей.