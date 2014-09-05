Бійців батальйонів "Донбас", "Дніпро-1 " та "Азов" переводять в ряди армії

Про це радник міністра оборони України Олександр Данилюк повідомив на своїй сторінці в соцмережі. "У Міноборони звернулася ініціативна група представників добровольчих підрозділів МВС, серед них - батальйони "Донбас", "Дніпро-1 "і " Азов", з проханням про переведення їх до лав Збройних сил України», - написав він.

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"За результатами зустрічі Управління Генерального штабу почало процес оформлення всіх бажаючих. На даний момент заявили про своє бажання стати військовими більше двох сотень добровольців", - зазначив Олександр Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня добровольчий батальйон "Донбас" отримав важке озброєння і розширив особовий склад до 700 бійців.