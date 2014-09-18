Після боїв аеропорт Донецька не придатний для прийому літаків

Про це повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання, чи можлива передислокація російської авіації в Донецьк.

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"На аеродромах вздовж кордону з Україною з боку Російської Федерації вже знаходиться авіація. Після навчань, які там проходили, вона нікуди не поділася. Щодо передислокації в донецький аеропорт, то зараз він не пристосований, щоб приймати будь-які літальні апарати", - сказав Андрій Лисенко.

Він зазначив, що крім прийому літаків їх потрібно ще й обслуговувати. "Тому ніякого майданчика для спортивних літаків просто не вистачить", - зазначив спікер РНБО.