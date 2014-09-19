Порошенко готовий до діалогу з обраними до органів влади Донбасу 7 грудня

Про це Петро Порошенко сказав під час виступу перед аудиторією неурядової організації "Атлантична рада" у Вашингтоні.

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Глава держави переконаний, що за допомогою виборів можна створити умови для підтримання діалогу.

"Найбільш важливою річчю є вибори. В демократичній країні без виборчої кампанії ми не можемо створити сторону для переговорів. На жаль, вони (учасники незаконних збройних формувань) бояться виборів більше, тому що після виборів люди можуть продемонструвати, кому вони віддали свої голоси", - сказав Петро Порошенко, розповівши про головні цілі закону про особливий статус окремих районів на Донбасі.

На його думку, існують два різних світи, які діляться на демократичний, коли проводяться вибори, а також на варварський, коли замість виборів віддається перевага зброї. "З кожним, хто буде обраний, я відкритий до діалогу", - додав він.

Таким чином він пояснив, що спочатку необхідно створити умови, щоб можна було розпочати діалог.