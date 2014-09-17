Особливий статус Донбасу не означає припинення АТО - радник президента

Ухвалення Верховною Радою України законів про амністію та про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей «не означає, що ми зупиняємо проведення антитерористичної операції».

Про це заявив народний депутат, радник президента Микола Томенко, коментуючи ситуацію з ухваленням законів про особливий статус місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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«В умовах мирної, спокійної України такі рішення не мали би права ухвалюватись. Натомість в ситуації, коли ми були учасниками, фактично, повномасштабної війни між Росією та Україною, в результаті якої загинули вже біля тисячі українських військовослужбовців, ми мусили шукати механізми, як забезпечити мир, не втрачаючи при цьому суверенітет, територіальну цілісність і єдність країни», – зазначив Томенко, повідомляє прес-служба депутата.

Коментуючи доцільність чи недоцільність трирічного терміну особливого статусу цих територій, радник президента сказав, що, з одного боку, це – максимальний термін, і в разі зміни ситуації він завжди може бути Верховною Радою зупинений. «З іншого боку – і це більш важливо, – під час президентських виборів українці обирали мирний план Петра Порошенка, а не план трирічної війни», – наголосив Томенко.

Саме це, за його словами, і є базовою характеристикою законів, які були ухвалені вчора в парламенті.

«Однак це не означає, що ми зупиняємо проведення антитерористичної операції та розбудову Збройних Сил України, які сьогодні потребують новітнього озброєння, вишколу і перетворення на сучасне військо, яке готове захищати нашу країну», – підсумував Томенко.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада на закритому засіданні ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Водночас, представники «Батьківщини» та «Свободи» виступили проти ухвалення цих законів. Зокрема, депутат Юрій Сиротюк повідомив, що фракція “Свобода” та частина фракції “Батьківщина” вийняли свої картки, щоб продемонструвати, що вони не голосують.