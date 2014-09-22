В Чорне море увійшов французький корабель, здатний перехоплювати будь-які сигнали

Про це повідомив кореспондент BSNews в Стамбулі.

Присутність цього та інших кораблів в Чорному морі розглядається НАТО як підтримка України у боротьбі з агресією РФ.

Корабель спеціально розроблений для розміщення обладнання MINREM (фр. Moyen Interarmées Naval de Recherche ElectroMagnétique). Його місія полягає в перехопленні і аналізі всіх типів сигналів, у тому числі отриманих за допомогою супутників.

Апаратура корабля здатна перехоплювати найсучасніші види передач, включаючи повідомлення електронної пошти і розмови по мобільних телефонах.

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Екіпаж «Дюпюї-де-Лом» скорочено до 30 осіб, на судні працює близько 80 фахівців.

Радіоелектронне обладнання корабля включає в себе дві навігаційні РЛС, станції супутникових систем зв'язку, станцію попередження про радіолокаційне опромінення та ідентифікацію, комплекси радіотехнічної розвідки. Останні дозволяють виявляти, пеленгувати і проводити технічний аналіз випромінювань різних РЛС у діапазоні частот від 300 МГц до 90 ГГц, а крім того, перехоплювати, пеленгувати і прослуховувати сигнали систем зв'язку (включаючи супутникові) в діапазоні частот від 30 кГц до 100 ГГц.