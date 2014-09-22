Росія до 2020 року оновить ядерну зброю на 100% - віце-прем'єр РФ

Про це пише РИА Новости.

"Формування технічної основи стратегічних ядерних сил йде у нас випереджаючими темпами, і, по суті справи, ми не на 70% оновимо СЯС, а на всі 100%", - сказав Рогозін.

Віце-прем'єр нагадав, що до 2015 року армія і флот повинні перейти на "ультрасучасну" зброю на 30%, а до 2020 року - на 70%.

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При цьому Росії необхідно створити таку компактну армію, яку за необхідності можна перекинути на "будь-який театр військових дій".

"Чи треба дивувати наших колег і чи усіма видами зброї треба брязкати, щоб їх здивувати? Дещо треба зберегти в тихій таємниці, для себе, і здивувати в найбільш критичний момент", - сказав заступник голови уряду.