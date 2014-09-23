За добу військові РФ і бойовики обстріляли позиції сил АТО кількадесят разів – Тимчук

Як написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, протягом попереднього дня бойовики кілька десятків раз обстріляли позицій українських військ зі стрілецької зброї, мінометів, ствольної і реактивної артилерії.

Читайте такожТимчук: Найбільш важкі формування російських військ залишаються на території УкраїниЯк пише Тимчук, протягом вчорашнього дня залишалася напруженою ситуація в районі Луганська і Щастя Луганської області і Донецька, Дебальцеве, Красногорівки, Мар'їнки, Новотроїцького, Широкіно Донецької області.

Обстріли були зроблені за такими напрямами:

- 7 разів були обстріляні позиції українських військ в аеропорту «Донецьк»;

- 4 рази бойовики намагалися штурмувати опорний пункт сил АТО поблизу н.п. НекІшино. Всі спроби були відбиті, противнику з втратами довелося відступити;

- 3 рази обстріляли з мінометів і РСЗВ опорний пункту сил АТО поблизу н.п. МалоорлІвка, спроба терористів штурмувати позиції опорного пункту успішно відбита;

- 2 рази бойовики наносили вогневий удар по ТЕС в місті Щастя Луганської області.

Читайте такожСиловики готуються до відведення артилерії у 15-кілометрову зону (мапа АТО)Також були обстріляні позиції українських військових поблизу н.п. Мар'їнка, Авдіївка, Трудівське, Гранітне, Красногорівка, Піски, Дебальцеве, Гостра могила, Шуми, Орлово-Іванівка, Приморське, Гнутово, Талаківка.

Як повідомляв УНІАН, учора під Маріуполем в районі населеного пункту Комінтернове Донецької області українська артилерія зірвала подальше просуванняросійських військ і бойовиків.