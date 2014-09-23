ЦВК зареєструвала списки чотирьох партій

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

У виборчому списку ”Народного фронту” - 222 кандидата у народні депутати.

У першій п`ятірці списку: прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновол, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, екс-секретар РНБО Андрій Парубій і командир батальйону “Миротворець” Андрій Тетерук.

Читайте такожУкраїнські партії формують виборчі спискиДо виборчого списку партії "Сильна Україна" включено 200 кандидатів.

У першій п`ятірці: голова партії Сергій Тігіпко, екс-віце-прем`єр Валерій Хорошковський, заступник голови партії «Сильна Україна» Світлана Фабрикант, голова Запорізького обласного відділення «Сильної України» Андрій Гамов і генеральний директор інвестиційної компанії ConcordeCapital Ігор Мазепа.

Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють Порошенку, Яценюку та Гриценку - опитування До виборчого списку політичної партії ”5.10” входить 173 кандидати у народні депутати. У першій п`ятірці: підприємець Геннадій Балашов, економіст Олена Костецька, гендиректор «Свісцентр» Олег Притула, Сергій Орлов (тимчасово не працює); директор «Українського Урядового Центру» Андрій Голдовський.

До виборчого списку ”Інтернет партії України” включено 17 кандидатів. До першої п`ятірки увійшли: Дарт Вейдер (директор приватного підприємства ”Флексенд” і ТОВ ”Темна сторона сили”); Імператор Палпатін (директор ТОВ ” Палпатін Фінансгруп); Степан Чубакка (провідний інженер Інституту технічної телефізики НАН України); Падме Амідала (тимчасово не працює) і Магістр Йода (директор ”Сайленс Лтд”).