Довгого вигнали з міста Знам’янка

Про це повідомляє місцеве видання "Гречка". За даними видання, Олесь Довгий замовив залу в будинку дитячої творчості і звіз масовку, а "чужих" до зали намагалися не пускати.

Між тим, жителі міста прорвалися до зали, де прихильники Довгого очікували на прибуття кандидата, після чого всі вийшли на вулицю.

Коли Олесь Довгий прибув, його зустріли вигуками "Ганьба", "Банду геть!", "Ми не хочемо вас!", "Всіх не купиш!", "Бандюга!", "Геть зі Знам’янки!".

У свою чергу прихильники кандидата спробували скандувати "Довгий!", до них приєднався сам потенційний депутат, але їх швидко перекричали.

Видання додає, що при спробі проводити агітаційну промову прямо в дворі, Олеся Довгого закидали яйцями. В результаті кандидат розвернувся і покинув місто, так і не виступивши.

Олесь Довгий балотується по 102 окрузі в Кіровоградській області.