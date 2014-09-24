Україна не оголосить дефолт - Яценюк

23:05, 24 вересня 2014
Політика
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Україна не оголосить дефолт найближчим часом, оскільки має всі ресурси для виконання своїх зобов`язань, включаючи зобов`язання за борговими паперами, виданими в обмін на кредит Російської Федерації.

яценюк / Фото УНИАН


Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виступу в Раді зовнішніх відносин США в Нью-Йорку.

«Колишній уряд мав кілька угод з Росією, які були більше політичними. Росіяни - не дурні, вони виставили чимало «гачків», за які сьогодні доводиться чіплятися. Але я хочу бути гранично зрозумілим: ми робимо все можливе, щоб стабілізувати фінансову ситуацію в країні», - сказав Яценюк. 

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Він підкреслив, що фінансова стабільність є вимогою ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду. 

«Програма з МВФ писалася як мирна програма. Зараз у нас дещо інші реалії, і можливо ми переглянемо ряд положень програми. Але ми впевнені, що Україна не оголосить дефолт», - запевнив глава уряду.

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