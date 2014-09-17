ЄС очікує, що Росія та сепаратисти виконають мінські домовленості, як це зробила Україна

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі речника Зовнішньої служби ЄС щодо ухвалених в Україні 16 вересня законів про амністію та про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

„Ми вітаємо прийняття Верховною Радою законів про амністію і про тимчасове самоврядування для частин Донецької та Луганської областей, як це передбачено в угоді про припинення вогню, досягнутій у Мінську в рамках тристоронньої контактної групи 5 вересня. Ми сподіваємося, що такий розвиток подій разом з триваючим звільненням заручників та дотриманням режиму припинення вогню, який ще не є стійким, сприятиме сталому політичному рішенню на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України”, - йдеться в коментарі.

У зв’язку з цим, в ЄС очікують, що „Росія і сепаратисти будуть відповідати взаємністю шляхом реалізації 12 пунктів мінської угоди, зокрема, виведенням незаконних збройних формувань, військової техніки та збройних підрозділів та найманців з України, а також встановленням життєздатного управління російсько-українським кордоном, що буде контролюватися ОБСЄ”.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про мирне врегулювання на сході України. Протокол має 12 пунктів і передбачає, зокрема, негайне припинення бойових дій, обмін заручниками й затриманими, забезпечення гуманітарної допомоги, моніторинг ситуації на кордоні.

16 вересня Верховна Рада ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

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Закон про особливий статус окремих районів на Донбасі передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей терміном на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.