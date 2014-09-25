Уряд розпочав підготовку до люстрації – Мін’юст
Український уряд розпочав технічну підготовку до реалізації закону про люстрацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр юстиції України Павло Петренко.
Він зазначив, що це зроблено за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Читайте такожЛюстрації в Україні передуватиме значна організаційна робота, - експертПетренко підкреслив: “З першого дня набуття чинності цього закону український уряд прийме всі необхідні рішення для того, щоб норми закону були втілені в життя, а це означає, що конкретні державні службовці в першу чергу ті, які працюють в центральному апараті Кабінету міністрів України, міністри, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади пройшли люстраційну перевірку і ті особи, які не відповідають вимогам закону, були звільнені без права займати ці посади протягом 10 чи 5 років”.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада України ухвалила закон «Про очищення влади». Сьогодні, 25 вересня, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав цей закон і передав його на підпис президенту України.