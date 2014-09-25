Уряд розпочав підготовку до люстрації – Мін’юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр юстиції України Павло Петренко.

Він зазначив, що це зроблено за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Читайте такожЛюстрації в Україні передуватиме значна організаційна робота, - експертПетренко підкреслив: “З першого дня набуття чинності цього закону український уряд прийме всі необхідні рішення для того, щоб норми закону були втілені в життя, а це означає, що конкретні державні службовці в першу чергу ті, які працюють в центральному апараті Кабінету міністрів України, міністри, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади пройшли люстраційну перевірку і ті особи, які не відповідають вимогам закону, були звільнені без права займати ці посади протягом 10 чи 5 років”.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада України ухвалила закон «Про очищення влади». Сьогодні, 25 вересня, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав цей закон і передав його на підпис президенту України.