Окремі райони Донбасу хочуть провести вибори 2 листопада

Як повідомляє прес-служба ”ДНР”, 24 вересня депутати так званої ”Верховної ради” ”ДНР” ухвалили рішення про проведення виборів ” глави держави” і до ”народної ради” ”ДНР” 2 листопада 2014 року.

Згідно з повідомленням, вибори до ”народної ради” пройдуть за пропорційною системою. Право на включення до списку надано громадянам, які проживають ”на території ”ДНР” не менше 5 років”. ”Кожен суб`єкт, чиї кандидати представлені до реєстрації, зобов`язаний зібрати не менше 1000 підписів на підтримку свого списку”.

Крім того, ”право виставляти кандидатуру на пост ”глави держави” надано кожному громадянину, який проживав ”на території ДНР” останні 10 років. Кандидат має бути не молодшим 30 років. При реєстрації кожен кандидат має представити до ”центральної виборчої комісії” не менше 1000 підписів на підтримку своєї кандидатури”.

Читайте такожМісцеві вибори в окремих районах Донбасу можуть пройти 7 грудняВодночас, згідно з повідомленням прес-служби ”ЛНР”, 24 вересня так звана ”верховна рада” ”ЛНР” ухвалила рішення, що вибори в керівництво ”ЛНР” пройдуть синхронно з ”Донецькою народною республікою” 2 листопада.

Вибори ”парламенту” пройдуть за пропорційною системою.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада прийняла президентський закон ”Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.

Закон про особливий статус окремих районів на Донбасі передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей строком на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.

17 вересня прем`єр-міністр Арсеній Яценюк підкреслив, що уряд виділятиме бюджетні кошти на відновлювальні роботи в зоні АТО лише в разі встановлення повного контролю над територіями Донецької або Луганської області.

За словами прем`єра, уряд готовий створити спеціальний фонд фінансування відновлювальних робіт на звільнений територіях, який формуватиметься з пожертвувань і фінансів українських олігархів, а також за рахунок міжнародної донорської допомоги.

19 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що готовий до діалогу з будь-ким, хто буде обраний на місцевих виборах в окремих районах Донбасу 7 грудня.