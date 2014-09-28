ЦВК зареєструвала ще 492 мажоритарників на позачергові парламентські вибори

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час сьогоднішнього засідання було зареєстровано 249 кандидатів у народні депутати від 11 політичних партій.

Від Радикальної Партії Олега Ляшка - 177 кандидатів, від політичної партії ”Опозиційний блок”- 6, від політичної партії ”Воля” - 10, від політичної партії ”Сила людей” - 16, від політичної парії ”Справедливіть” - 2, від політичної партії ”Зелені” - 2, від Народного Руху України - 1, від партії ”Собор” - 3, від ”Української републіканської партії” - 5, від партії ”Зелена планета” - 17, від політичної партії ”Національна Демократична партія України” - 10.

Зокрема, від ”Опозиційного блоку” - Валерія Голенка, голова Луганської облради (ОВО номер 113, Луганська область), від Радикальної партії Олега Ляшка - Євгена Рибалко, мер Сватово, Луганська область (ОВО номер 113, Луганська область) та Валерія Андрущука, начальник Маріупільського управління МВС в Донецькій області (ОВО номер 113, Луганська область).

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Також під час сьогоднішнього засідання, було зареєстровано 243 самовисуванців. Серед них: в ОВО номер 118 (Львівська область) -Данила Лубківського, заступник міністра закордонних справ; в ОВО номер 105 (Луганська область) - Сергія Кравченка, мер Луганська.

Таким чином, станом на сьогоднішній день, вже зареєстровано 2493 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. З них 1378 - самовисуванці та 1115 були висунуті партіями.