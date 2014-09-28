ЦВК зареєструвала ще 492 мажоритарників на позачергові парламентські вибори
Центральна виборча комісія зареєструапла ще 492 мажоритарників на позачергові парламентські вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час сьогоднішнього засідання було зареєстровано 249 кандидатів у народні депутати від 11 політичних партій.
Від Радикальної Партії Олега Ляшка - 177 кандидатів, від політичної партії ”Опозиційний блок”- 6, від політичної партії ”Воля” - 10, від політичної партії ”Сила людей” - 16, від політичної парії ”Справедливіть” - 2, від політичної партії ”Зелені” - 2, від Народного Руху України - 1, від партії ”Собор” - 3, від ”Української републіканської партії” - 5, від партії ”Зелена планета” - 17, від політичної партії ”Національна Демократична партія України” - 10.
Зокрема, від ”Опозиційного блоку” - Валерія Голенка, голова Луганської облради (ОВО номер 113, Луганська область), від Радикальної партії Олега Ляшка - Євгена Рибалко, мер Сватово, Луганська область (ОВО номер 113, Луганська область) та Валерія Андрущука, начальник Маріупільського управління МВС в Донецькій області (ОВО номер 113, Луганська область).
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Також під час сьогоднішнього засідання, було зареєстровано 243 самовисуванців. Серед них: в ОВО номер 118 (Львівська область) -Данила Лубківського, заступник міністра закордонних справ; в ОВО номер 105 (Луганська область) - Сергія Кравченка, мер Луганська.
Таким чином, станом на сьогоднішній день, вже зареєстровано 2493 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. З них 1378 - самовисуванці та 1115 були висунуті партіями.