Сьогодні у ПАРЄ обговорять кризу в Україні

У Страсбурзі сьогодні відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), серед головних тем обговорення якої – ситуація в Україні.

За повідомленням прес-служби ПАРЄ, українське питання фігурує першим у поряду денному після заяви президента та запитів щодо термінових дебатів. За ним йде питання погроз з боку «Ісламської держави» (Islamic State (IS)).

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Крім того, на відкритті сесії ПАРЄ відбудеться церемонія нагородження Премією з прав людини імені Вацлава Гавела одного з трьох номінантів - ізраїльської правозахисної організації "Бецелем", Єзуїтської служби Мальти у справах біженців (Jesuit Refugee Service Malta) чи азербайджанського правозахисника Анара Мамедлі. Переможцю буде вручено приз у розмірі 60 тис. євро.

В роботі сесії візьмуть участь народні депутати України - члени постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.

Осіння сесія пройде в Страсбурзі з 29 вересня по 3 жовтня.