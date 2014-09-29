У Харкові біля постаменту знесеного пам’ятника Леніну стались сутички

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 невідомих молодиків у балаклавах та марлевих пов’язках, з українською символікою та символікою «Правого сектора», зібралися біля волонтерського намету поблизу Будинку рад, звідки вирушили до постаменту.

У цей час там перебували близько 200 людей, які вимагали відновлення пам’ятника Леніну. Невідомі молодики почали кидати петарди. Сталося кілька сутичок. Постраждалим надали допомогу волонтери Червоного Хреста.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти звалили 8-метровий пам`ятник Леніну з постаменту.

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Увечері того ж дня голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута видав розпорядження про вилучення цього пам’ятника з реєстру пам’яток і про демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу.

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам`ятник Леніну на площі Свободи буде відновлено. Він вимагає від прокуратури покарати винних.