ГПУ з'ясовує причини неоголошення Януковича в міжнародний розшук

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

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“Сьогодні я направив двох представників Генпрокуратури у Брюссель і Ліон, які з'ясують обставини, чому Інтерпол досі не виставив «червону картку» на колишніх високопосадовців, у тому числі Януковича, і наскільки ці дії правомірні”, - сказав Ярема.