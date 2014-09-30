ГПУ з'ясовує причини неоголошення Януковича в міжнародний розшук
16:07, 30 вересня 2014Політика
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Генеральний прокурор України Віталій Ярема відрядив до Центрального бюро Інтерполу двох працівників відомства з метою з'ясування причин неоголошення екс-президента України Віктора Януковича та деяких інших колишніх державних високопосадовців у міжнародний розшук.
Інтерпол досі не шукає Януковича / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
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“Сьогодні я направив двох представників Генпрокуратури у Брюссель і Ліон, які з'ясують обставини, чому Інтерпол досі не виставив «червону картку» на колишніх високопосадовців, у тому числі Януковича, і наскільки ці дії правомірні”, - сказав Ярема.
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