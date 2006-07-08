Фіналістам ЧС 2006 не дозволили тренуватися на стадіоні

Організатори чемпіонату світу з футболу в Німеччині відмовили збірним Франції та Італії в тренуваннях на олімпійському стадіоні в Берліні, де 9 липня пройде фінал турніру, передає ВВС News.

Причиною відмови став сильний дощ, що пройшов у німецькій столиці. На думку представників оргкомітету, після тренувань на мокрому полі газон може бути зіпсований.

Обом командам доведеться тренуватися на своїх базах. Цікаво, що ні італійці, ні французи під час чемпіонату світу на олімпійському стадіоні в Берліні не провели жодного матчу.

Організатори ЧС-2006 прагнули уникнути повторення ситуації 1974 року, коли фінал чемпіонату світу у Франкфурті між збірними ФРН і Польщі проходив на полі, яке більше нагадувало болото. Тоді німці виграли з рахунком 1:0, а поляки заявили, що в їх поразці винні погодні умови.

Лєнта.ru