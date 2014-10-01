Гелетей каже, що сили АТО під Іловайськом зупинили просування військ РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам після участі у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування Іловайської трагедії.

Читайте такожМіноборони вимагає проведення таємного розслідування подій під Іловайськом

“Ви мене питаєте як міністра оборони, як військового. Я кажу: ми зупинили Путіна під Іловайськом”, - сказав Гелетей.

За його словами, саме тоді президент РФ Володимир Путін зрозумів, що програв так звану “гібридну війну”, і тому він прийняв рішення 25 серпня про повномасштабне введення російських військ на схід України.

На запитання, що за події під Іловайськом українських військовослужбовців необхідно нагороджувати, міністр оборони відпові: “Ті, які загинули, їм вічна пам'ять, а ті, які зупиняли... Є нагородження”.

За словами Гелетея, в будь-якому випадку не слід, не розібравшись, давати категоричні оцінки, особливо якщо це стосується подій в умовах війни.