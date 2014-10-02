Бойовики не припиняють обстріли Щастя на Луганщині

Як повідомив УНІАН представник Луганської обласної державної адміністрації, сьогодні з 9:30 ведеться обстріл блокпосту Збройних Сил України.

У результаті обстрілу декілька 12-міліметрових бронебійно-запальних куль влучили в будівлю місцевої школи. При цьому одна куля влучила в кабінет, де йшов урок у 5-го класу. Учні і вчителі не постраждали.

Читайте такожБойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Попасної та Щастя Після події всіх учнів було евакуйовано. Також ухвалено рішення, що із завтрашнього дня заняття в школі буде тимчасово припинено.

Як повідомляв УНІАН, терористи "ЛНР" з вечора вчорашнього дня, 1 жовтня, почали обстріл міста Щастя.