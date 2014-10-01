Бойовики "ЛНР" знову обстрілюють Щастя – джерело в ОДА

Як повідомив УНІАН представник Луганської облдержадміністрації, ймовірно місто обстрілюють з мінометів, ведеться обстріл у районі стадіону і ТЕС.

Також представник ОДА не виключив, що буде спроба штурму ТЕС терористами. У місті спорожніли вулиці, люди сховалися по домівках.

Читайте такожБойовики готують наступ на Дебальцеве - "Права справа"Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, 29 вересня вдень з боку підконтрольного терористам села Весела Гора були скоєні кулеметний, а потім мінометний обстріл опорного пункту зведеного загону 92-ї бригади Збройних сил України на окраїні міста Щастя. Поранених і жертв немає. У відповідь військові відкрили вогонь і придушили вогневі точки бойовиків.

Крім того, снайпер обстріляв місто Щастя і ТЕС. Жертв немає, дістали кулі зі снайперської гвинтівки іноземного виробництва, яка пробиває будь-який бронежилет навиліт.