Бойовики з "Градів" обстріляли Донецьк
09:22, 03 жовтня 2014Політика
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З метою дискредитації сил АТО бойовики в черговий раз обстріляли Донецьк.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.
Допис by Прес-центр АТО.
Вогонь з Градів вівся з району населеного пункту Корсунь, що неподалік Єнакієвого; зі Ждановки ракети летіли в південному напрямку.
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Також повідомляється, що напередодні бойовики штурмували наш блок пост поблизу Попасної. Атака відбита.
За добу знищено 10 бойовиків та 2 танки. В результаті вогню у відповідь ліквідовано снайпера бойовиків, який працював по українським підрозділам в районі села Новоласпа.
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