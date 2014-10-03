Бойовики з "Градів" обстріляли Донецьк

09:22, 03 жовтня 2014
Політика
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З метою дискредитації сил АТО бойовики в черговий раз обстріляли Донецьк.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.

Допис by Прес-центр АТО.

Вогонь з Градів вівся з району населеного пункту Корсунь, що неподалік Єнакієвого; зі Ждановки ракети летіли в південному напрямку. 

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Також повідомляється, що напередодні бойовики штурмували наш блок пост поблизу Попасної. Атака відбита.

За добу знищено 10 бойовиків та 2 танки. В результаті вогню у відповідь ліквідовано снайпера бойовиків, який працював по українським підрозділам в районі села Новоласпа.

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