Бойовики з "Градів" обстріляли Донецьк

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.

Вогонь з Градів вівся з району населеного пункту Корсунь, що неподалік Єнакієвого; зі Ждановки ракети летіли в південному напрямку.

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Також повідомляється, що напередодні бойовики штурмували наш блок пост поблизу Попасної. Атака відбита.

За добу знищено 10 бойовиків та 2 танки. В результаті вогню у відповідь ліквідовано снайпера бойовиків, який працював по українським підрозділам в районі села Новоласпа.