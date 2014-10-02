Бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Попасної та Щастя

Про це начальник прес-служби ГУ МВС в Луганській області Тетяна Погукай повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«1 жовтня у період часу з 05.50 до 06.00 бойовиками з території м. Первомайська було здійснено мінометний обстріл (4 постріли) у напрямку блокпосту Національної гвардії України, розташованого на в’їзді у м. Попасна. Жертв та постраждалих не має. Даний факт зареєстровано. Проводиться перевірка, - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, як зазначає Погукай, «1 жовтня у період часу з 19.00 до 19.40 бойовиками зі стрілецької зброї та мінометів було здійснено обстріл блокпосту військовослужбовців Збройних сил, який розташований біля мосту через річку Сіверський Донець біля м. Щастя. Даний факт зареєстровано. Проводиться перевірка»