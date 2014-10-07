У Росії вперше в історії знайшли найманця

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства. При цьому в Слідчому комітеті РФ не повідомляють, чому не порушують кримінальні справи щодо так званих «російських добровольців», які воюють на боці терористів.

«Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу стосовно раніше судимого за крадіжку і хуліганство Романа Желєзнова, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.359 КК РФ (участь найманця у збройному конфлікті або військових діях). Відповідно до законодавства РФ, найманцем визнається особа, що діє з метою одержання матеріальної винагороди і не є громадянином держави, що бере участь у збройному конфлікті або військових діях, яка не проживає постійно на її території, а також не є особою, направленою для виконання офіційних обов'язків», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВіктор Суворов: найманці продають своє право на життяЗа версією слідства, 9 липня 2014 року Железнов прибув на територію України, де зустрівся з командирами батальйону «Азов», добровільно вступив у його лави і дав згоду на участь у збройному конфлікті на території Донбасу за матеріальну винагороду. Надалі, в період з 9 до 26 липня 2014 року Желєзнов у навчально-мобілізаційному центрі батальйону «Азов», розташованому на території України, пройшов навчання ефективного застосування і використання зброї, бойових припасів, будови військової техніки і тактики ведення бою. Желєзнов був забезпечений особистою вогнепальною зброєю, боєприпасами, спеціальним спорядженням, після чого за вказівкою командування батальйону «Азов» прибув на територію самопроголошеної Донецької народної республіки, де досі бере активну участь у бойових діях як найманець разом з іншими бійцями батальйону «Азов». При цьому щомісячно він отримує матеріальну винагороду в сумі не менше 4 тис гривень, зазначили в Слідчому комітеті.

Читайте такожУ визволених населених пунктах на Донбасі знову виявили російську зброю«За місцем проживання та реєстрації підозрюваного в місті Москві проведено обшуки, в ході яких вилучено предмети, що мають значення для розслідування кримінальної справи. Найближчим часом слідство планує оголосити Желєзнова в міжнародний розшук», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє російська Новая газета, справа за даною статтею у Росії порушується вперше.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму керівництво Росії продовжило дестабілізацію обстановки в східних регіонах України, з цією метою в Донецьку і Луганську області направляються російські найманці, кадрові російські військові, а також російське сучасне озброєння і військова техніка. Бойовики щодня порушують режим перемир'я.

Довідка. Роман Желєзнов - російський націоналіст, член неонацистської організації WotanJugend, близький соратник іншого відомого російського неонациста Максима Марцинкевича (Тесака). На відміну від Марцинкевича, який під час Євромайдану зайняв пропутінську позицію, Железнов, за деякими даними, пішов до батальйону "Азов" і попросив політичного притулку в Україні.