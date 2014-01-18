Російського скінхеда "Тесака" затримали на Кубі

"Використовуючи канали Інтерполу, кубинські правоохоронні органи повідомили своїх російських колег про затримання Марцинкевича Максима, яке сталося за запитом МВС Росії 17 січня 2014", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, Марцинкевич широко відомий як активіст ультрарадикальних організацій правого крила, зокрема, об'єднання бритоголових «Формат 18». За деякими даними, Марцинкевич, відомий також на прізвисько Тесак, раніше був двічі судимий за злочини на грунті національної і расової нетерпимості.