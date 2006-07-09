Шанси України прийняти Євро-2012 збільшуються

Шанси України на перемогу в змаганні за право прийняти у себе фінальний турнір чемпіонату Європи-2012 збільшуються. Представник УЕФА заявив, що Італія, яка вважалася головним фаворитом на проведення першості, не зможе завоювати це право до тих пір, поки не буде реорганізована її федерація футболу.

Скандал в італійському футболі позитивно вплинув лише на національну збірну, примусивши її гравців об`єднатися і вийти у фінал чемпіонату світу. В іншому, ситуація, що склалася, ніяк не додає оптимізму. Провідним клубам серії А, «Ювентусу», «Мілану», «Фіорентіні» і «Лаціо», загрожує зниження в класі. Ряд футбольних керівників і арбітрів вже залишили або найближчим часом залишать свої посади. Спортивний директор «Ювентуса» Джанлука Пессото знаходиться при смерті після спроби самогубства, і до цьго часу не відомо, чим вона була викликана – чи то невдачами в особистому житті, чи то загрозою, навислою над «старою синьйорою».

І ось - новий виток скандалу. У суботу член виконавчого комітету УЕФА, що побажав залишитися невідомим, заявив агентству Reuters, що Італія не отримає право на проведення чемпіонату Європи 2012 року до тих пір, поки не буде реорганізована її національна федерація футболу.

Крім Італії на право проведення чемпіонату Європи 2012 року претендують ще дві заявки, обидві спільні: Україна збирається провести турнір разом з Польщею, а Хорватія – з Угорщиною. Нагадаємо, що майбутніх організаторів Євро-2012 виберуть 8 грудня 2006 року на голосуванні виконавчого комітету УЕФА. За три місяці до цього, у вересні, представники Футбольного євросоюзу відвідають країни-кандидати з метою ознайомлення з умовами проведення чемпіонату.

За матеріалами Обком