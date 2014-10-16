У переговорах Порошенка з Путіним візьмуть участь 7 представників ЄС

Про це повідомляє прес-служба уряду Італії, яка головує в Євросоюзі в другій половині цього року.

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Крім президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель, які вже виступали посередниками в переговорах українського і російського президентів з питань вирішення конфлікту на Донбасі, у зустрічі також візьмуть участь глави урядів Італії Маттео Ренці і Великобританії Девід Кемерон.

Додатково у переговорах, які відбудуться під головуванням італійського прем'єра, візьмуть участь голова Ради Євросоюзу Херман Ван Ромпей, голова Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу і обрана новим головою з питань закордонних справ ЄС Федеріка Могеріні.

Маттео Ренці після переговорів планує прокоментувати їх результати для ЗМІ.

Прес-служба також повідомила, що ще сьогодні ввечері італійський прем'єр проведе зустріч з президентом України, а завтра - з главою РФ.