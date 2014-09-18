Могеріні закликала Путіна вивести російські війська з України

Про це повідомляє італійське інформаційне агентство Ansa.

Могеріні, котра сьогодні у Римі зустрілась з главою австрійського уряду, сказала, що Путін повинен "негайно та конкретно" дотриматись досягнутих у Мінську домовленостей та "вивести російські солдатів зі сходу України".

Вона назвала це "наполегливим проханням".

Могеріні, яка наразі очолює італійський МЗС, відзначила певний прогрес у досягненні перемир'я на Донбасі, зазначивши, що ситуація залишається "ще крихкою".

Польське інформаційне агентство РАР зауважує, що канцлер Австрії Вернер Файман на спільній з Могеріні прес-конференції теж заявив, що Росія повинна вивести своїх солдат з української території.

Він сказав, що їм "немає чого шукати в Україні".

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Як відомо, Росія, всупереч численним доказам, продовжує заявляти, що на Донбасі немає її регулярних військ, котрі воюють на боці проросійських збройних угруповань.

За оцінками НАТО, у Донецькій та Луганських областях може бути кілька тисяч російських солдатів з близько 20 тисяч бойовиків.