Могеріні закликала Путіна вивести російські війська з України
Обрана на посаду Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки італійка Федеріка Могеріні у четвер закликала президента Росії Володимира Путіна дотриматися мінських домовленостей та вивести російські війська з України.
Про це повідомляє італійське інформаційне агентство Ansa.
Могеріні, котра сьогодні у Римі зустрілась з главою австрійського уряду, сказала, що Путін повинен "негайно та конкретно" дотриматись досягнутих у Мінську домовленостей та "вивести російські солдатів зі сходу України".
Вона назвала це "наполегливим проханням".
Могеріні, яка наразі очолює італійський МЗС, відзначила певний прогрес у досягненні перемир'я на Донбасі, зазначивши, що ситуація залишається "ще крихкою".
Польське інформаційне агентство РАР зауважує, що канцлер Австрії Вернер Файман на спільній з Могеріні прес-конференції теж заявив, що Росія повинна вивести своїх солдат з української території.
Він сказав, що їм "немає чого шукати в Україні".
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Як відомо, Росія, всупереч численним доказам, продовжує заявляти, що на Донбасі немає її регулярних військ, котрі воюють на боці проросійських збройних угруповань.
За оцінками НАТО, у Донецькій та Луганських областях може бути кілька тисяч російських солдатів з близько 20 тисяч бойовиків.