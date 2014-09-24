Ромпей: санкції мають змусити Росію сісти за стіл переговорів

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це заявив, виступаючи у Нью-Йорку в Прінстонгському університеті голова Європейської ради Херман Ван Ромпей.

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"Це успіх, що Україна, колишня країна Радянського союзу, хоче з нами більш тісних зв’язків. Нам також відомо про супротив цьому з боку Росії. У нас не так багато інструментів, щоб здійснювати на них тиск, щоб зупинити дестабілізацію ситуації в Україні. У нас навіть наміру діяти із застосуванням військової сили. Санкції для нас – це інструмент, щоб привести їх за стіл переговорів та вести серйозні переговори", - сказав Херман Ван Ромпей.

При цьому він зауважив, що режим санкцій "не працює негайно, для цього потрібний певний час". "Наша мета – не завдати шкоди російському народу, але у нас немає інших інструментів, щоб чітко показати, що для нас анексія Криму, дестабілізація України не прийнятні", - заявив Херман Ван Ромпей.

Президент Європейської ради наголосив, що в ЄС вважають, що ці санкції зараз завдають удару по російській економіці, а "більш позитивний розвиток (в Україні) за останні тижні також є результатом режиму санкцій". "Ми не можемо оцінити (ефект дії) санкцій за два місяці, три чи навіть чотири. Але вони вже штовхають їх за стіл переговорів. Наша мета – не конфронтація з Росією, але мати сучасну, відкриту, демократичну Україну, яка має добрі відносини з Росією", - підкреслив він.