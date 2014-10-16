Меркель поклала всю відповідальність за вирішення конфлікту на Донбасі на РФ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає Росію головним відповідальним за деескалацію насильства на Донбасі.
Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на заяву канцлера, оприлюднену напередодні саміту ASEM, на якому Ангела Меркель зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.
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"Вирішальний внесок у деескалацію ситуації повинна зробити Росія", - підкреслила Ангела Меркель, зазначивши, що незважаючи на оголошене ще на початку вересня перемир'я, криваве протистояння проросійських бойовиків з українськими силовиками триває і забрало життя понад 300 осіб.
Німецький канцлер сказала, що планує під час зустрічі з російським президентом на саміті в Мілані обговорити "повну реалізацію" досягнутих у Мінську домовленостей, спрямованих на вирішення конфлікту.
"Мова йде про виведення російського озброєння, ефективний контроль за кордоном ОБСЄ, а також проведення місцевих виборів у східній Україні згідно з українським виборчим законодавством", - зазначила канцлер.