Меркель поклала всю відповідальність за вирішення конфлікту на Донбасі на РФ

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на заяву канцлера, оприлюднену напередодні саміту ASEM, на якому Ангела Меркель зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Вирішальний внесок у деескалацію ситуації повинна зробити Росія", - підкреслила Ангела Меркель, зазначивши, що незважаючи на оголошене ще на початку вересня перемир'я, криваве протистояння проросійських бойовиків з українськими силовиками триває і забрало життя понад 300 осіб.

Німецький канцлер сказала, що планує під час зустрічі з російським президентом на саміті в Мілані обговорити "повну реалізацію" досягнутих у Мінську домовленостей, спрямованих на вирішення конфлікту.

"Мова йде про виведення російського озброєння, ефективний контроль за кордоном ОБСЄ, а також проведення місцевих виборів у східній Україні згідно з українським виборчим законодавством", - зазначила канцлер.