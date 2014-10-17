Путін назвав зустріч з Порошенком "хорошою і позитивною"

За підсумками робочого сніданку прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці також заявив, що відчуває позитивний настрій щодо врегулювання українського конфлікту, повідомляє РИА Новости з інформацією Рейтер.

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"Я сподіваюся, що в наступні кілька годин, кілька днів, кілька тижнів ми вступимо у вирішальну фазу на шляху миру, діалогу і співпраці", - сказав італійський прем'єр.

На зустрічі, яка відбулася в п'ятницю вранці в префектурі Мілана, також взяли участь прем'єр Великобританії Девід Кемерон, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і керівники Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та Герман ван Ромпей.