Москаль пропонує перевести держструктури з окупованого Луганська до Сєвєродонецька

Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль звернувся до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з проханням видати доручення органам виконавчої влади терміново передислокувати свої структурні підрозділи з Луганська до адміністративного центру Луганської області м.Сєвєродонецьк.

Повідомлення про це оприлюднено на офіційному сайті Москаля.

Читайте такожПорошенко: "Котла" на Луганщині немає, а Москаль вже своє отримав Геннадій Москаль також звернувся до голови Державної казначейської служби України Тетяни Слюз з проханням відключити від фінансування державні структури, які відмовляються переїжджати в Сєвєродонецьк.