Москаль пропонує перевести держструктури з окупованого Луганська до Сєвєродонецька
12:55, 20 жовтня 2014Політика
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Москаль також просить Держказначейство відключити від фінансування держструктури, які відмовляються переїжджати до Сєвєродонецька.
Москаль ініціює переведення підрозділів виконавчої влади з Луганська в Сєвєродонецьк / УНІАН
Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль звернувся до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з проханням видати доручення органам виконавчої влади терміново передислокувати свої структурні підрозділи з Луганська до адміністративного центру Луганської області м.Сєвєродонецьк.
Повідомлення про це оприлюднено на офіційному сайті Москаля.
Читайте такожПорошенко: "Котла" на Луганщині немає, а Москаль вже своє отримав Геннадій Москаль також звернувся до голови Державної казначейської служби України Тетяни Слюз з проханням відключити від фінансування державні структури, які відмовляються переїжджати в Сєвєродонецьк.
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