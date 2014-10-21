Тягнибок про молодика, який ланцюгом бив міліцію під ВР: він хвора на остеохондроз незряча дитина

Про це він заявив одному з українських телеканалів.

На думку Тягнибока, міліція як завжди не права - знущається над дитиною інвалідом, яка ходить в корсеті, майже сліпа, повідомив Антон Геращенко у своєму Facebook.

Допис by Anton Gerashchenko.

Як повідомляв УНІАН, міліція затримала, а суд заарештував на два місяці на період слідства жителя Новоград-Волинського 1998 року народження, який під час заворушень розмахував ланцюгом і наносив каліцтва працівникам міліції охороняли Верховну Раду під час заворушень в минулий вівторок.

На відео хлопець в зеленій куртці показує чудеса майстерності володіння ланцюгом і нанесення нею ударів по працівникам міліції.

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Раніше повідомлялося про те, що цим хлопцем є Віктор Захарчук, син мажоритарника по 65-му округу від ВО «Свобода» Олександра Захарчука.

Також Геращенко зазначив, що відповідальність за статтею «Хуліганство» настає з 14 років. Затриманому 15 років і 11 місяців.

«Суд йому швидше за все дасть умовний термін», - написав він.