Сина «свободівця» заарештували на два місяці за побиття міліціонера під Радою 14 жовтня

Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook.

"Міліція затримала, а суд заарештував на два місяці на період слідства жителя Новоград-Волинського 1998 року народження, який під час заворушень розмахував ланцюгом і завдавав каліцтва працівникам міліції, які охороняли Верховну Раду під час заворушень у минулий вівторок ", - написав Геращенко.

У той же час він зазначив, що заарештованому 15 років і 11 місяців. "Суд йому, швидше за все, дасть умовний термін", - додав Геращенко.

За даними прокуратури, молодий чоловік був затриманий правоохоронцями 16 жовтня. Під час обшуку в будинку, де проживав хлопець, був вилучений ланцюг, міліцейський шолом і речі, в яких він був одягнений біля ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня близько 12.00 до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кидали «коктейлі Молотова» і петарди в будівлю Верховної Ради. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями, стріляли по вікнах будівлі з травматичної зброї і рогаток. Отримали поранення 17 працівників правоохоронних органів, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Через ці провокації голова ВР Олександр Турчинов змушений був достроково закрити останнє пленарне засідання Верховної Ради сьомого скликання.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їх активісти не брали участі у заходах біля будівлі парламенту.

Столична міліція відкрила провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України. 16 жовтня міліція повідомила, що за участь у сутичках 14 жовтня під парламентом було затримано 41 людину. 10 із затриманих були арештовані в порядку статті 208 КПК, щодо 17 складено адміністративні протоколи за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Решта 14 громадян відпущені, «оскільки щодо них поки що відсутні докази скоєння ними злочинів або адміністративних правопорушень», сказано в повідомленні міліції.