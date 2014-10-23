Порошенко підписав закон про прокуратуру

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. "Слідство має бути передано Державному бюро розслідувань. Останній радянський рудимент в українській правоохоронній системі ми ліквідували", - зазначив Петро Порошенко, підписуючи закон.

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Законом скасовуються функції прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званий "загальний нагляд"). Основна роль у виконанні цих завдань відводиться профільним органам держвлади. Повноваження прокуратури у сфері суспільних відносин, не пов'язаних з кримінальним судочинством, обмежуються виключно її можливістю здійснювати дії, пов'язані з виконанням конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект "Про прокуратуру".