Порошенко підписав закон про прокуратуру
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про прокуратуру", яким прокуратура позбавляється функції загального нагляду за дотриманням законів.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. "Слідство має бути передано Державному бюро розслідувань. Останній радянський рудимент в українській правоохоронній системі ми ліквідували", - зазначив Петро Порошенко, підписуючи закон.
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Законом скасовуються функції прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званий "загальний нагляд"). Основна роль у виконанні цих завдань відводиться профільним органам держвлади. Повноваження прокуратури у сфері суспільних відносин, не пов'язаних з кримінальним судочинством, обмежуються виключно її можливістю здійснювати дії, пов'язані з виконанням конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави в суді.
Нагадаємо, 14 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект "Про прокуратуру".