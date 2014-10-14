Рада ухвалила закон про прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 316 народних депутатів із 319, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляючи законопроект, голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін зазначив, що до законопроекту надійшло 905 пропозицій, 301 з яких була врахована. (УНІАН: У першому читанні законопроект був ухвалений 8 листопада 2013 року).

Читайте такожГенпрокуратура передумала закривати справу проти екс-голови "Нафтогазу" БакулінаДепутат також зазначив, що у зв'язку із ухваленням закону щодо утворення військових прокуратур виникла необхідність внесення змін до законопроекту про прокуратуру, тому до низки статей законопроекту та його Перехідних положень було внесено відповідні зміни.

Кожем'якін також зауважив, що законопроект вносить зміни до 10 кодексів та низки законів України.

Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, прокурорського самоврядування, статус прокурорів, систему прокуратури, порядок здійснення, а також систему прокуратури України.

Визначається, що прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

На прокуратуру покладаються такі функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим законом; нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.

Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах, зокрема, територіальності; презумпції невинуватості; незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов'язків; політичної нейтральності прокуратури; недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання.

Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформації.

Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.

Систему прокуратури України становлять: Генеральна прокуратура України; регіональні прокуратури; місцеві прокуратури.

Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого рівня щодо регіональних та місцевих прокуратур, а регіональна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо місцевих прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури.

Генеральна прокуратура України організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури. ГПУ очолює генеральний прокурор України, який має першого заступника та чотирьох заступників.

Прокурори Генеральної прокуратури України підтримують державне обвинувачення у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховному Суді України. Вони також представляють інтереси громадянина або держави у вищих спеціалізованих судах і ВСУ.

Генеральний прокурор, зокрема, представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями; організовує діяльність органів прокуратури України; призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у встановленому цим законом порядку.

Кількість прокурорів та інших працівників органів прокуратури, а також структура Генеральної прокуратури, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України визначається законом та затверджується наказом генерального прокурора за погодженням з Радою прокурорів України з урахуванням обсягу роботи прокуратури та у межах видатків, затверджених у державному бюджеті на утримання органів прокуратури.

Перебування на посаді прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборних посадах.

Встановлюється, що прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора, відшкодовується державою незалежно від його вини в порядку, визначеному законом.

Держава, відшкодувавши шкоду, завдану прокурором, має право зворотної вимоги до нього в розмірі виплаченого відшкодування в разі встановлення в діях прокурора складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав законної сили.

Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років.

Прокурором Генеральної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше п'яти років.

Генеральний прокурор призначається на посаду президентом України за згодою Верховної Ради. Строк повноважень генерального прокурора України становить п‘ять років. Одна і та сама особа не може бути призначена на посаду генерального прокурора більше ніж на один строк.

Генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади президентом України за згодою Верховної Ради: у зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням; на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради юстиції.

Згідно із законом, дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Крім того, визначається, що Національна академія прокуратури України є державним вищим навчально-науковим закладом, який забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою, здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів, а також науково-дослідну діяльність.

Заробітна плата прокурора складається з посадового окладу та доплат за вислугу років і виконання обов’язків на адміністративній посаді та інших виплат, передбачених законодавством.

Фінансування прокуратури здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими Генеральним прокурором України, у межах річної суми видатків, передбачених державним бюджетом України на поточний бюджетний період.