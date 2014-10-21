Турчинов підписав закон про прокуратуру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив закон про прокуратуру 14 жовтня 316-ма голосами.

Цей закон визначає правові засади організації прокуратури України, систему прокуратури, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему і загальний порядок забезпечення діяльності прокуратури.

Зокрема, буде сформована трирівнева система органів: Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури. При цьому ліквідуються спеціалізовані прокуратури (транспортні, природоохоронні), а також міські або районні в містах, районні або міжрайонні прокуратури там, де вони діють одночасно.

Читайте такожТурчинов підписав закон про антикорупційну політику Законом на прокуратуру покладено такі функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Встановлено, що "на прокуратуру не може покладатися здійснення функцій, не передбачених Конституцією України".

Закон також скасовує функції прокуратури з нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званий "загальний нагляд"); вводиться особливий порядок призначення прокурорів на посаду та звільнення їх з посади; значно розширено повноваження прокурора для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді; визначено підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів; вводиться система органів прокурорського самоврядування (всеукраїнська конференція працівників прокуратури і Рада прокурорів України) та інші.