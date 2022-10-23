Ізраїль може мати секретні домовленості з Росією щодо поведінки обох сторін у Сирії.

Ізраїль не допомагає Україні боротися з агресією Росії через наявність секретних домовленостей, які стосуються Сирії.

Таку думку озвучив політолог Андрій Піонтковський у програмі "Аргумент".

"Ізраїль має свої секретні домовленості з Росією щодо поведінки обох сторін у Сирії. Ізраїль знищує там послідовно іранські об'єкти, російські війська цього не помічають. Це важлива для Ізраїлю проблема, Іран дуже серйозна загроза його безпеці. Він намагається зберегти цю домовленість з Росією. Не варто занадто різко його за це засуджувати. Коли Росія остаточно піде з Сирії – це зміниться", – вважає експерт.

Піонтковський в той же час засудив публічну комунікацію Ізраїлю з цього питання.

"Єдине, що мені не подобається: про це треба чесно сказати. Міністр оборони Ганц виступив би із заявою, сказав би, як є: "Ми не можемо зараз поставити під загрозу нашу безпеку, у нас є домовленості з Росією важливі для нас, які в разі поставок зброї будуть порушені". Ні, він починає нести якусь нісенітницю, що ми боїмося, що наша зброя може потрапити в руки Ірану", – сказав він.

Ізраїль і Україна

Ізраїль утримується від надання військової допомоги Україні для боротьби з агресією Росії.

Президент України Володимир Зеленський критикував Ізраїль за відсутність допомоги Києву. Так, 24 вересня він заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

21 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

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