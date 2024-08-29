Під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу.

Депутата Верховної Ради Артема Дмитрука оголошено у міжнародний розшук.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата", - йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Нагадується, що 25 серпня Генпрокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

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За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

"В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, потерпілому було спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, процедуру розшуку Дмитрука ініціювали прокурори. Також внесено до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане Генеральним прокурором, щодо обрання підозрюваному запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Народний депутат України був викликаний на допит до слідчого, проте в установлений час не з’явився та не повідомив причину не явки", - нагадали в ОГП.

Справа Артема Дмитрука - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Пізніше скандальний депутат заявив, що його сім'ю намагалися викрасти на території Європи. Зокрема, йшлося за його матір, дружину і двох маленьких дітей, яких нібито намагалися вкрасти з готелю в Європі.

Водночас генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що Артем Дмитрук "просто як по маслу перейшов нелегально державний кордон". Генпрокурор запевнив, що кримінальне провадження було розпочато відразу, як стало відомо про нелегальний перетин кордону нардепом.

Пізніше стало відомо, що Дмитрук не повідомляв, що є українським депутатом, коли перетинав кордон з Молдовою, тому там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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