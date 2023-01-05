Президент України Володимир Зеленський і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову, в ході якої обговорили підтримку в гуманітарній та енергетичній сферах, а також роботу "зернового коридору".
Як повідомили в Управлінні зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини, Ердоган заявив про готовність до посередництва для досягнення довгострокового миру між РФ і Україною, а також підкреслив готовність Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.
У свою чергу Володимир Зеленський додав, що в ході розмови також йшлося про співпрацю у сфері безпеки.
"Поспілкувалися також про обмін військовополоненими при турецькому посередництві... Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - прокоментував Зеленський.
Ердоган і його позиція щодо війни в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ердоган оголосив про готовність бути посередником у переговорах між країнами.
22 липня 2022 року Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем.
Президент Туреччини неодноразово говорив, що війна в Україні нікому не йде на користь. Ердоган часто проводить переговори із Зеленським і Путіним, щоб знайти шлях для припинення війни.
На думку міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, війна в Україні триватиме у 2023 році і не закінчиться легко.