Лідери двох країн в ході діалогу обговорили низку питань.

Президент України Володимир Зеленський і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову, в ході якої обговорили підтримку в гуманітарній та енергетичній сферах, а також роботу "зернового коридору".

Як повідомили в Управлінні зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини, Ердоган заявив про готовність до посередництва для досягнення довгострокового миру між РФ і Україною, а також підкреслив готовність Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

У свою чергу Володимир Зеленський додав, що в ході розмови також йшлося про співпрацю у сфері безпеки.

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"Поспілкувалися також про обмін військовополоненими при турецькому посередництві... Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - прокоментував Зеленський.

Ердоган і його позиція щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ердоган оголосив про готовність бути посередником у переговорах між країнами.

22 липня 2022 року Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем.

Президент Туреччини неодноразово говорив, що війна в Україні нікому не йде на користь. Ердоган часто проводить переговори із Зеленським і Путіним, щоб знайти шлях для припинення війни.

На думку міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, війна в Україні триватиме у 2023 році і не закінчиться легко.

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