Лідери обговорили кроки з повернення українських полонених з РФ.

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорили кроки з повернення українських полонених з РФ та "зернову угоду".

Зеленський подякував Ердогану за активну участь у збереженні "зернової угоди", а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, йдеться у Telegram-каналі президента.

"Обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів. У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - заявив Зеленський.

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"Зернова угода": роль Ердогана

29 жовтня 2022 року РФ заявила про вихід з "зернової угоди", підписаної в липні, і в рамках якої відбувається експорт українського зерна по Чорному морю. У РФ це рішення пов'язали з атакою на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті.

Після цього представник Держдепартаменту США Нед Прайс підкреслив, що через невизначеність навколо зернової угоди України, РФ, Туреччини та ООН у світі негайно зросли ціни на продовольство.

У той же час Україна продовжила експорт зерна, незважаючи на вихід РФ з угоди. В українських портах відвантажили рекордний для воєнного часу обсяг зерна.

Туреччина зацікавлена у продовженні "зернової угоди". Спочатку в міноборони Туреччини заявили, що судна під турецьким прапором продовжать експортувати українське зерно після виходу Росії з угоди. Згодом Ердоган провів перемовини з Путіним і той погодився, не перешкоджати експорту українського зерна.

Сьогодні РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди". Відновлення участі РФ у "зерновій угоді" підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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