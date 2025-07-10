Такі сили називатимуться "Багатонаціональні сили – Україна".

Лідери Коаліції охочих вітають створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії і Франції для підтримки планової діяльності майбутніх сил стримування "Багатонаціональні сили – Україна". Про це йдеться у заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі Коаліції охочих, опублікованій на сайті президента України.

"Лідери закликали Росію припинити атаки на цивільне населення та взяти на себе зобов'язання щодо повного й безумовного припинення вогню з метою досягнення справедливого й тривалого врегулювання", - йдеться у заяві.

Разом з тим, лідери підтримали подальші мирні переговори між Україною та Росією, високо оцінивши зусилля президента США Дональда Трампа щодо започаткування мирного процесу за підтримки Сполучених Штатів та інших близьких партнерів.

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"Це має сприяти прогресу у проведені зустрічі лідерів", - сказано у заяві.

Також лідери домовилися посилити заходи проти воєнної економіки Росії.

"Вони домовилися розробити подальші обмежувальні заходи в координації з усіма відповідними учасниками проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включно з російським експортом нафти й газу, тіньовим флотом та постачаннями з третіх країн, що використовуються російською воєнною машиною", - відзначається у заяві.

При цьому, лідери ще раз наголосили, що сильні Збройні Сили України є основною гарантією суверенітету та безпеки країни.

"Вони домовилися, що, поки триває агресія Росії, ця група надаватиме пріоритет забезпеченню України військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для її оборони в поточній боротьбі", - йдеться у заяві.

Крім того, вони підтвердили домовленість про надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році, що відповідає зобов’язанням, взятим на себе Альянсом НАТО у 2024 році.

"Основним пріоритетом підтримки є зміцнення інтегрованих спроможностей України в галузі протиповітряної оборони. Лідери також домовилися про подальшу підтримку для стримування масових атак російських дронів та збільшення фінансування виробництва перехоплювачів дронів", - сказано у заяві.

Разом з тим, лідери підтвердили свою прихильність до довгострокової безпеки України та до розбудови її спроможностей стримувати та захищатися від майбутніх збройних нападів з боку Росії.

"Вони привітали розробку пропрацьованих оперативних планів щодо розгортання сил стримування – "Багатонаціональні сили – Україна" – після припинення бойових дій, а також щодо забезпечення безпеки повітряного та морського простору України та відновлення її Збройних Сил", - наголошується у заяві.

При цьому, лідери привітали створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії і Франції для підтримки планової діяльності, зобов’язання партнерів щодо внесків, а також готовність України запросити багатонаціональні сили та укласти угоди з країнами-учасницями, де це необхідно.

Лідери також підкреслили важливість забезпечення фінансової та економічної підтримки України.

"Вони домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році", - сказано у заяві.

Більше новин про засідання "Коаліції охочих"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 10 липня, в Римі представники Сполучених Штатів Америки вперше долучилися до засідання країн-учасниць"Коаліції охочих". Це генерал Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь. Раніше американці участі у зустрічах Коаліції не брали.

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