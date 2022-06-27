Романюк нагадав про героїчні успіхи української армії.

На сьогодні Україна є єдиною країною, яка не перебуває в НАТО, але по суті відповідає його критеріям.

Про це заявив "Обозревателю" голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.

За його словами, українська армія захищає демократичний світ сам на сам з ворогом, чотири місяці стримуючи агресію і знищуючи так звану "другу армію світу" в мотлох.

"На сьогоднішній день ЗСУ перевершують за своїм бойовим потенціалом всі сухопутні сили країн Європи. Вони доходять до 700-800 тисяч. Для порівняння: сухопутні сили бундесверу налічують 60 тисяч. ЗСУ знищило 14 кораблів ворога. За показником тоннажу після Другої світової війни нічого подібного в світі не було. Тому в України, безумовно, є всі підстави й шанси для того, щоб її день Перемоги, своєрідне "8 травня 1945 року", став днем її прийому в НАТО", - вважає експерт.

За його словами, НАТО тепер має просити Україну погодитися увійти до своїх лав, а не навпаки. "І я переконаний, що саме так і буде. На своєму саміті НАТО буде офіційно просити про це Україну", - додав Романюк.

"Так, сьогодні ми не готові. Всі розуміють, що під час активної гарячої фази війни будь-якій країні членство в НАТО не світить. Але коли активна фаза війни завершиться і настане день перемоги, буде те, про що я сказав", - резюмував він.

Раніше ЗМІ дізналися, що НАТО готується захищатися від Росії та збільшить військову допомогу Україні.