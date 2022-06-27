Німеччина вже заявила, що підготує додаткові війська для захисту Литви, якщо Росія спробує захопити територію НАТО.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, лідери НАТО пообіцяють допомогу країнам Балтії та Україні.

Таке рішення буде ухвалено на триденному саміті в Мадриді. Про це повідомляє Reuters.

Також повідомляється, що лідери НАТО закличуть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зняти вето з заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу.

За словами дипломатів, лідери НАТО сподіваються домовитися про збільшення військової допомоги Україні, збільшення спільних витрат на оборону, закріплення нової рішучості протистояти військовому підйому Китаю і виділення додаткових військ на захист країн Балтії.

Крім того, планується закликати Туреччину не перешкоджати вступу до НАТО Фінляндії та Швеції.

Іспанія також наполягає на тому, щоб НАТО приділяло більше уваги своєму південному флангу для розв'язання проблеми міграції та бойовиків в африканському регіоні Сахель.

Очікується, що в саміті візьмуть участь лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї – це частина більш широкої стратегії США щодо розширення Західної присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю.

Німеччина вже заявила, що підготує додаткові війська для захисту Литви, якщо Росія спробує захопити територію НАТО. Очікується, що Великобританія зробить те ж саме для Естонії, в той час, як Латвія сподівається, що Канада надасть їм додаткові війська.

Війна в Україні та позиція НАТО:

Президент Володимир Зеленський впевнений, що якби Україна була членом Альянсу, то битва за її незалежність все одно б відбулася.

"Якби Україна була в НАТО, я впевнений, все одно була б битва за незалежність України. Але було б по-іншому. Мені так здається. Не було б стільки втрат, міг би бути якийсь невеликий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії, їхня незгода тощо. Але я вважаю, що ми б зберегли велику кількість людей", - сказав глава держави.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що гарантії безпеки для України треба обговорювати після завершення війни, розпочатої президентом Росії Володимиром Путіним.

Підтримка вступу до НАТО з боку українців, згідно з опитуваннями, знизилася.

25 червня 2022 року заступник голови офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна тимчасово відмовляється від кроків щодо вступу до НАТО.

26 червня стало відомо про те, що НАТО може почати найбільше розгортання сил Альянсу з часів Холодної війни.

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