Рішення може бути ухвалено на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 28-30 червня.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України країни НАТО можуть ухвалити рішення про найбільше військове розгортання сил Альянсу з часів Холодної війни.

Рішення може бути ухвалено на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 28-30 червня. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

Як пише видання, на саміті можуть узгодити рішення про збільшення кількості військовослужбовців Альянсу на його східному фланзі майже вдвічі.

Однак на розгортання додаткових сил існує ряд обмежень. Зокрема, в країнах Балтії йдеться не про постійну присутність військових НАТО, а про ротацію підрозділів.

Як пише видання, на саміті можуть вирішити дислокувати в країнах східного флангу НАТО більші підрозділи, ніж зараз.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в розташованих там країнах було розміщено не більше 10 тисяч військовослужбовців НАТО (без урахування військових цих країн). Однак наприкінці лютого країни вирішили розмістити ще чотири батальйонні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Війна в Україні та позиція НАТО:

Президент Володимир Зеленський впевнений, що якби Україна була членом Альянсу, то битва за її незалежність все одно б відбулася.

"Якби Україна була в НАТО, я впевнений, все одно була б битва за незалежність України. Але було б по-іншому. Мені так здається. Не було б стільки втрат, міг би бути якийсь невеликий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії, їхня незгода тощо. Але я вважаю, що ми б зберегли велику кількість людей", - сказав глава держави.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що гарантії безпеки для України треба обговорювати після завершення війни, розпочатої президентом Росії Володимиром Путіним.

Підтримка вступу до НАТО з боку українців, згідно з опитуваннями, знизилася

25 червня 2022 року заступник голови офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна тимчасово відмовляється від кроків щодо вступу до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: